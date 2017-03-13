Альберт Рау стал депутатом мажилиса

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Альберт Рау стал депутатом мажилиса

Альберт Рау стал депутатом мажилиса Казахстана, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

«Сегодня, 13 марта Центральная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации члена Партии «Нур Отан» Рау Альберта Павловича депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан. Решение ЦИК РК принято в соответствии со статьями 46, 97-1 и 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» на основании постановления Бюро политического совета Партии «Нур Отан», - говорится в сообщении ведомства.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Б.Имашев вручил Рау удостоверение и нагрудный знак депутата мажилиса парламента.

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