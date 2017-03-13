​Рассказавшая о "купленных" правах девушка училась в автошколе - полиция

Автор:
​Рассказавшая о "купленных" правах девушка училась в автошколе - полиция

По факту публикации в соцсетях информации о 21-летней девушке, которой якобы «купили» водительское удостоверение, проводится проверка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу комитета адмполиции.

По данным полиции, водительское удостоверение 21-летней Айгерим Фазыловой выдано ДВД Алматинской области по ее постоянному месту регистрации.

«Предварительно известно, что девушка проходила соответствующее обучение в учебной организации по подготовке водителей», - сообщила пресс-секретарь КАП МВД РК Ирина Лукьянина.

Напомним, пользователь Яков Федоров разместил на своей странице в Facebook скриншот Instagram-аккаунта молодой девушки. Некая Айгерим Жамбылкызы Фазылова, 1996 года рождения, опубликовала фотографию водительских прав. И снабдила ее скандальным комментарием, в котором бурно радуется водительским правам, которые ей, якобы, купил отец и благодарит его за покупку.

Пользователи соцсети мгновенно отреагировали на публикацию и разразились сотнями комментариев. Многие негодуют и возмущаются, некоторые иронизируют по поводу умственных способностей девушки, написавшей о покупке прав и «подставившей» своего отца

Между тем, девушка, по всей видимости, удалила свои аккаунты во всех соцсетях. На момент публикации ни одного пользователя с такими данными в соцсетях уже нет.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.03.2017, 12:28
  
Отец алматинки, хваставшейся "купленными" правами, объяснил слова дочери 8
13.03.2017, 12:21
  
Полицейские сбили ребенка на пешеходе в Алматы 3
13.03.2017, 10:28
  
Информацию о "купленных" правах, которыми похвасталась алматинка, проверяет полиция Алматы
10.03.2017, 23:25
  
«Толпа молодых людей стала угрожать» Лаззат Уразбаева рассказала, как раскрыла преступление в школе 15
07.03.2017, 22:26
  
Полицейские не просили писать заявление на предпринимателя Асряна - замначальника ДВД Ернат Калиакпаров 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Исключение казахского языка из ЕНТ разъяснили в Минобразования РК
Альберт Рау стал депутатом мажилиса
Эйр Астана назвала инциденты с самолетами случайностью 1
​Не надо, как в прошлом году класть асфальт в снег - аким Актобе Ильяс Испанов дорожникам 5
Отец алматинки, хваставшейся "купленными" правами, объяснил слова дочери 8
В МОН РК разъяснили, за что наказывают учителей 4
Казахстанка предложила запретить рекламу гигиенических средств 1
Для второклассников внедрят единый базовый учебник 9
Пенсионер из Петропавловска своими руками собрал мини-бульдозер
В Астане образовалась пятиметровая яма из-за коммунальной аварии 1
Loading...