​Рассказавшая о "купленных" правах девушка училась в автошколе - полиция

По факту публикации в соцсетях информации о 21-летней девушке, которой якобы «купили» водительское удостоверение, проводится проверка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу комитета адмполиции.

По данным полиции, водительское удостоверение 21-летней Айгерим Фазыловой выдано ДВД Алматинской области по ее постоянному месту регистрации.

«Предварительно известно, что девушка проходила соответствующее обучение в учебной организации по подготовке водителей», - сообщила пресс-секретарь КАП МВД РК Ирина Лукьянина.

Напомним, пользователь Яков Федоров разместил на своей странице в Facebook скриншот Instagram-аккаунта молодой девушки. Некая Айгерим Жамбылкызы Фазылова, 1996 года рождения, опубликовала фотографию водительских прав. И снабдила ее скандальным комментарием, в котором бурно радуется водительским правам, которые ей, якобы, купил отец и благодарит его за покупку.

Пользователи соцсети мгновенно отреагировали на публикацию и разразились сотнями комментариев. Многие негодуют и возмущаются, некоторые иронизируют по поводу умственных способностей девушки, написавшей о покупке прав и «подставившей» своего отца

Между тем, девушка, по всей видимости, удалила свои аккаунты во всех соцсетях. На момент публикации ни одного пользователя с такими данными в соцсетях уже нет.