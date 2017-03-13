Эйр Астана назвала инциденты с самолетами случайностью

Руководство авиакомпании «Эйр Астана» рассказало журналистам о стандартах и процедурах по техническому обслуживанию, подготовке пилотов и специфике мониторинга авиационных событий, передает МИА «Казинформ».

Комментируя последние инциденты с самолетами авиаперевозчика, старший менеджер по обеспечению соответствия стандартам безопасности по техобслуживанию и поддержанию летной годности авиакомпании «Эйр Астана» Сергей Макаренко назвал это случайностью.

«Все три события - это случайность. Это отказ авиационной техники. На данный момент не выявлено ни одной ошибки у летного персонала. По всем бортам выявлены неисправные агрегаты, был проведен тест. В самолетах заменены агрегаты. Воздушное судно было признано годным к эксплуатации. Тоже самое по другим бортам», - сказал Макаренко.

Старший менеджер по техническому обслуживанию воздушных судов Ярослав Толстов добавил, что все три случая имеют разные причины.

«В третьем случае был возврат на базу - борт был выпущен в соответствии с требованиями МЭО. Данный самолет может эксплуатироваться. Это дефект не является причиной для того, чтобы самолет стоял», - сказал Толстов.

Отвечая на вопрос, почему авиакомпания скрывает причины происшествий, Макаренко отметил, что законодательно каждый инцидент «Эйр Астана» не может расписывать и выкладывать в СМИ.

Напомним, 5 марта 2017 года самолет авиакомпании, летевший по маршруту Алматы-Уральск, также дал сигнал бедствия. Тогда экипаж принял решение произвести посадку в Актобе. Через пару дней самолет рейса КС672 маршрута Астана-Алматы совершил экстренную посадку в Алматы по причине отказа одного из двигателя. 8 марта 2017 года на авиарейсе КC877, выполнявшем полет по маршруту Алматы-Атырау, произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера А321 благополучно произошла в 09.47. На борту самолета были 97 пассажиров и 10 членов экипажа. В ходе встречи спикеры сообщили о том, что все самолеты находятся под постоянным техническим контролем. Флот авиаперевозчика насчитывает 31 лайнер западного производства. Плановое обслуживание воздушных судов выполняется в соответствии с программой технического обслуживания по каждому типу ВС, предоставленной производителем.