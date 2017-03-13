Отец алматинки, хваставшейся "купленными" правами, объяснил слова дочери

Отец алматинки, которая похвасталась "купленными" правами на своей страничке в Instagram, прокомментировал инцидент, передает Tengrinews.kz.
Жамбыл Фазылов подтвердил, что его дочь Айгерим действительно получала права в Алматинской области.
"Она сама сдавала экзамен. Официальную госпошлину 1,25 МРП (2 836 тенге) за права - она восприняла, как будто купили. Я ей сказал, что оплатил госпошлину, около трех тысяч тенге там было. По глупости написала. Я поговорил с ней, она убрала эту запись", - пояснил мужчина.
Как мы сообщали ранее, в соцсетях появился пост о том, что молодая алматинка похвасталась якобы купленными ей водительскими правами и поблагодарила отца за подарок.
Пост девушки вызвал бурю негодования в соцсетях.
В Комитете административной полиции МВД Казахстана сообщили, что проверят данную информацию.
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