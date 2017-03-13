Отец алматинки, хваставшейся "купленными" правами, объяснил слова дочери

Отец алматинки, которая похвасталась "купленными" правами на своей страничке в Instagram, прокомментировал инцидент, передает Tengrinews.kz.

Жамбыл Фазылов подтвердил, что его дочь Айгерим действительно получала права в Алматинской области.

"Она сама сдавала экзамен. Официальную госпошлину 1,25 МРП (2 836 тенге) за права - она восприняла, как будто купили. Я ей сказал, что оплатил госпошлину, около трех тысяч тенге там было. По глупости написала. Я поговорил с ней, она убрала эту запись", - пояснил мужчина.

Как мы сообщали ранее, в соцсетях появился пост о том, что молодая алматинка похвасталась якобы купленными ей водительскими правами и поблагодарила отца за подарок.

Пост девушки вызвал бурю негодования в соцсетях.

В Комитете административной полиции МВД Казахстана сообщили, что проверят данную информацию.