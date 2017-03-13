Отец алматинки, хваставшейся "купленными" правами, объяснил слова дочери

Автор:
Отец алматинки, хваставшейся "купленными" правами, объяснил слова дочери

Отец алматинки, которая похвасталась "купленными" правами на своей страничке в Instagram, прокомментировал инцидент, передает Tengrinews.kz.

Жамбыл Фазылов подтвердил, что его дочь Айгерим действительно получала права в Алматинской области.

"Она сама сдавала экзамен. Официальную госпошлину 1,25 МРП (2 836 тенге) за права - она восприняла, как будто купили. Я ей сказал, что оплатил госпошлину, около трех тысяч тенге там было. По глупости написала. Я поговорил с ней, она убрала эту запись", - пояснил мужчина.

Как мы сообщали ранее, в соцсетях появился пост о том, что молодая алматинка похвасталась якобы купленными ей водительскими правами и поблагодарила отца за подарок.

Пост девушки вызвал бурю негодования в соцсетях.

В Комитете административной полиции МВД Казахстана сообщили, что проверят данную информацию.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.03.2017, 12:21
  
Полицейские сбили ребенка на пешеходе в Алматы 3
13.03.2017, 10:28
  
Информацию о "купленных" правах, которыми похвасталась алматинка, проверяет полиция Алматы
10.03.2017, 23:25
  
«Толпа молодых людей стала угрожать» Лаззат Уразбаева рассказала, как раскрыла преступление в школе 12
07.03.2017, 22:26
  
Полицейские не просили писать заявление на предпринимателя Асряна - замначальника ДВД Ернат Калиакпаров 3
06.03.2017, 17:16
  
В России начнут наказывать казахстанских водителей 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (3):
Сортировать:
фото пользователя Митрич.
Митрич.
Думаю, что девушка правду написала. Юная, лукавить еще не научилась.
Ответить
13.03.2017, 12:43
фото пользователя ферзя
ферзя
Согласно религиозным учениям дети могут лукавить с 3-х летнего возраста. Мои наблюдения показывают антологичное почти но больше заметил с 4-5. Просто сделать это правдоподобно, очень сложно. Ну а в 18 лет о честности определятся вовсе не стоит. А вот о глупости можно говорить.  Может девочка не врет а может решила похвастаться. что и у нее отец всесильный. Это сейчас в моде показывать свою крутость возможностью своих родителей. 
Ответить
13.03.2017, 12:53
фото пользователя ферзя
ферзя
Показать что то добилась сама это не крутость по нынешним меркам.  Опекаемым и разбалаваным быть круче. А кто сам тот лузер. 
Ответить
13.03.2017, 12:55
Последние новости раздела
В МОН РК разъяснили, за что наказывают учителей 3
Казахстанка предложила запретить рекламу гигиенических средств 1
Для второклассников внедрят единый базовый учебник
Пенсионер из Петропавловска своими руками собрал мини-бульдозер
В Астане образовалась пятиметровая яма из-за коммунальной аварии 1
Видео исполнения Димашем песни «Рассвет» на китайском языке появилось в Интернете 2
Мужчина угнал автомобиль, чтобы таксовать в Костанае
В Актобе силовиков проверяют на готовность к терактам 1
Антитеррористические учения в Актобе едва не закончились хаосом
«Толпа молодых людей стала угрожать» Лаззат Уразбаева рассказала, как раскрыла преступление в школе 12
Loading...