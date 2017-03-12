Для второклассников внедрят единый базовый учебник

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Для второклассников внедрят единый базовый учебник

Сейчас специалисты предметно разбирают экземпляры, представленные издательствами. В комиссию вошли и 126 практикующих педагогов. Внимание уделяется содержанию книг, их оформлению и даже весу, передает "Хабар 24".

Свои предложения относительно качества учебного материала могут высказать и родители. Окончательное решение будет приниматься на заседании республиканской комиссии.

Отметим, в прошлом году были внедрены единые учебники для первоклассников. Проект обеспечения казахстанских школьников едиными учебниками планируют внедрять поэтапно - до 2020 года и введут с 5 по 9 классы. С 2022 года приступят к обеспечению 10 и 11-х классов.

"Около 180 человек со всей республики учителей-практиков, представителей науки, общественных организаций, представители НПО распределены по группам. Работаем коллегиально, советуемся друг с другом. Выбор интересный, большой, есть из чего выбрать. Издательства постарались, то есть включили в свои программы новые технологии - и развитие критического мышления, и творческого, и направление исследования", - говорит учитель начальных классов, член предметной комиссии Елена Муратова.

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