В Астане образовалась пятиметровая яма из-за коммунальной аварии

На месте прорыва магистрального водовода образовалась яма глубиной в пять метров, передает Today.kz.

Диаметр лопнувшей трубы составляет тысячу миллиметров.

По информации акима района Алматы Адильбека Сарсембаева, для устранения аварии подача воды временно была приостановлена от улицы Асан Кайгы до Жубанова.



"Большинство МЖД подключили еще вчера, под отключением оставались восемь многоквартирных жилых домов. В настоящее время водоснабжение восстановлено по всем жилым домам. Вода подключена. Однако для полного и качественного решения вопроса наши службы вынуждены произвести дополнительные работы, что повлечет отключение водоснабжения 12 марта с 14:00 до 16:00", - сообщил Адильбек Сарсембаев.



При этом он отметил, что временное отключение водоснабжения произойдет в домах по адресам Иманова 41, Кенесары 70, Жубанова 10,10а, Брусиловского 2,5 и Бейсекбаева 2,9. Подвоз воды на это время будет организован силами "Астана Су Арнасы".



Отмечается, что строительная организация, предварительно, по чьей вине и произошел прорыв, будет нести ответственность. По некоторой информации, причиной аварии могли стать буровые работы по прокладке кабеля для строящегося рядом с этим местом дома.



На месте прорыва работают сотрудники городских коммунальных служб, которые продолжают ликвидировать последствия аварии.