Видео исполнения Димашем песни «Рассвет» на китайском языке появилось в Интернете

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Видео исполнения Димашем песни «Рассвет» на китайском языке появилось в Интернете

11 марта в эфир хунаньского телевидения вышла запись 8-го этапа конкурса Singer, на котором Димаш Кудайбергенов занял пятое место, сообщает МИА «Казинформ» в Китае.

Димаш исполнил на китайском языке песню «Рассвет» знаменитой певицы Хань Хун.

Запись 9-го тура выйдет в эфир в субботний вечер 18 марта, но уже известно, что Димаш занял второе место. Он спел песню знаменитой канадской певицы Селин Дион All by myself.

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