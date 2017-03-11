Мужчина угнал автомобиль, чтобы таксовать в Костанае

До последнего задержанный не признавал свою причастность к угону автомобиля.

В ночь с 7 на 8 марта полицейские задержали угонщика автомобиля. Подозреваемый решил еще, и подзаработать, стал оказывать услуги такси по территории областного центра, сообщает Alau.kz.

«Мы патрулировали в северной части города Костаная, по рации получили ориентировку автомашины марки «Деу Нексия» синего цвета, которая была угнана в ту ночь в поселке Затобольск. Примерно около двух часов ночи на выезде из города Костаная вблизи одного из кафе мы увидели автомобиль, подходящий по ориентировке с таким же государственным номером. Остановили водителя», - рассказывает старший инспектор СОБР ДВД Костанайской области старший лейтенант Александр Попов.

За рулем легкового автомобиля находился 25-летний житель поселка Затобольск, который сообщил, что таксует и едет по заявке в загородное кафе.

После проверки, выяснилось, что он неоднократно ранее судим за совершение угонов автомобилей.

До последнего задержанный не признавал свою причастность к угону автомобиля. Его доставили в стационарный пост «Арман», там же стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших разбирательств.

С начала года в Костанайской области раскрыто 22 угонов.