В Актобе силовиков проверяют на готовность к терактам

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В Актобе силовиков проверяют на готовность к терактам

В Актобе продолжаются антитеррористические учения, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

"Мероприятия проводятся с целью проверки действия силовых структур на возникновения нестандартных ситуации террористического характера, в том числе в общественных местах.", - говорится в сообщении.

По сообщению штаба, сегодня 11 марта продолжаются антитеррористические учения в парке имени Первого Президента РК.

Актюбинцев призывают сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять слухи.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Vendetta
Vendetta
Другое дело если бы эти учения проводились перед июнем месяцем (хаттабо-терракт). В апреле этого года, будет годовщина земельных митингов, который был в Парке "1го". - учения как ни банально проводятся в этом же парке "1го". Странное совпадение?
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11.03.2017, 12:01
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