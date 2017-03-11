В Актобе силовиков проверяют на готовность к терактам

В Актобе продолжаются антитеррористические учения, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

"Мероприятия проводятся с целью проверки действия силовых структур на возникновения нестандартных ситуации террористического характера, в том числе в общественных местах.", - говорится в сообщении.

По сообщению штаба, сегодня 11 марта продолжаются антитеррористические учения в парке имени Первого Президента РК.

Актюбинцев призывают сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять слухи.