В Актобе силовиков проверяют на готовность к терактам

В Актобе продолжаются антитеррористические учения, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
"Мероприятия проводятся с целью проверки действия силовых структур на возникновения нестандартных ситуации террористического характера, в том числе в общественных местах.", - говорится в сообщении.
По сообщению штаба, сегодня 11 марта продолжаются антитеррористические учения в парке имени Первого Президента РК.
Актюбинцев призывают сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять слухи.
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