Антитеррористические учения в Актобе едва не закончились хаосом

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Антитеррористические учения в Актобе едва не закончились хаосом

В Актобе 10 марта случился форменный хаос. А спровоцировали его антитеррористические учения. Многие горожане, как оказалось, не знали о планах силовиков и в панике решили, что город вновь захватили боевики, передает КТК.

«Тут не учебка происходит, тут что-то такое страшное, видимо. Там, вот, мы с того конца, люди кричали: «Люди, помогите!». Мы сюда бьёмся, нам двери не открывают. Этот вызывает, тут людей много, подкрепление отправляйте», - вспоминает жительница города Анара Жолболдиева.

Самая сильная паника наблюдалась возле местной тюрьмы. Родственники заключённых в один голос твердили, что в стенах «пятёрки», так называют учреждение в народе, творится нечто ужасное. Никого не пускали на встречи, не принимали передачи, а за решёткой были слышны крики о помощи. Ситуацию попытался прояснить начальник исправительного учреждения, сказав, что проводятся учения, о которых они сами только узнали. В это же время в небе кружили вертолёты, полицейские перекрыли сразу несколько центральных улиц. На дорогах моментально образовались пробки, и разбираться с этим беспорядком явно было некогда.

Отметим, что в Актобе после кровавых событий в июне, когда от рук боевиков погибли 7 человек, уже несколько раз проводили антитеррористические учения.

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