«Толпа молодых людей стала угрожать» Лаззат Уразбаева рассказала, как раскрыла преступление в школе

Замакима Актобе Лаззат Уразбаева поделилась с корреспондентом «Диапазона» воспоминаниями о работе в школе в районе Шанхай.

По словам Лаззат Уразбаевой, в течение 10 лет она работала директором школы на Шанхае и сталкивалась с преступностью.

- Шанхай стал для меня родным районом, я там образно говоря, знаю всех, вплоть до кошек. Когда я была директором школы в Шанхае, в том районе постоянно были кражи, на остановках ходили карманники, со школы что-то забирали. Однажды в 2003 году из школы украли компьютер. В то время там было всего 3 компьютера. Под утро в 4 часа приехала милиция. После этого, сторож писал объяснительную три часа, еще кто-то долго писал объяснительную. Зачем это нужно? Полиция ничего не находила. Я начала сама искать пропавшие вещи по следам на снегу. И сначала нашла шнур, потом следы привели к подвалу, и там увидела наш компьютер, который, видимо, там и спрятали. Было страшно, вызвали полицейских.

После этого, как рассказывает Лаззат Уразбаева, друзья обвиняемого в краже угрожали ей.

- Однажды пришла ко мне толпа молодых людей и стала угрожать. Они потребовали забрать заявление. Я отказалась, чтобы это было им уроком. В итоге их главаря осудили. Через 2 года он вышел на свободу и снова стал воровать, ограбил столовую школы. Я заявление на него писать не стала, сказала ему: «Ты еще молодой, верни вещи». А он: «Не смогу, все сдал на металлолом». Но холодильник он все же вернул. После этого в нашу школу не приходил. А когда на улице видел меня, только здоровался и не подходил, - рассказал Лаззат Уразбаева.

Стоит добавить, что на прошлой неделе в прямом эфире «Диапазона» замакима города Лаззат Уразбаева ответила на волнующие вопросы актюбинцев. Ответы, на вопросы заданные в прямом эфире, можно прочитать в следующем номере газеты. Кроме того, инвалида 2-й группы, мать-одиночку Айнур и пользователя в Instagram Aselyakabataeva, гражданки России, замакима города приглашает в горакимат на прием 15 марта с 9:00 до 13:00.