В Актобе сносят детскую площадку у Нурдаулета

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В Актобе сносят детскую площадку у Нурдаулета

Сегодня работники ТЦ "Нурдаулет" начали разбирать игровую площадку и крытый детский картинг, сообщает корреспондент "Диапазона".

Акимат решил, что детская площадка и копия монумента независимости Алтын Адам установлены незаконно. Предприниматель не смог отстоять детский городок, а ранее распрощался с минизоопарком.

Облсуд подтвердил законность требования акимата о сносе объектов, которые стоят уже почти 10 лет и неудобств у горожан не вызывали.

Остаётся непонятным как все эти годы предыдущие акимы и чиновники из областного и городского акиматов не замечали незаконность строений. И самое главное ответит ли кто-нибудь за такую "близорукость" сотрудников госорганов.

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Все комментарии (1):
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Atabek
Байжаркинову теперь надо все силы бросить на  то,чтобы наказали тех в акимате кто столько лет закрывал на все это глаза,кто разрешил словами или телодвижениями не за бесплатно наверное столько лет молчали и дали работать детской площадке. Раз новая власть идет на принцип,то и Байжаркинову надо идти на принцип и идти до конца,добиться хотя бы наказания чиновников в акимате которые столько лет покровительствовали ему. 
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10.03.2017, 16:39
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