В Актобе сносят детскую площадку у Нурдаулета

Сегодня работники ТЦ "Нурдаулет" начали разбирать игровую площадку и крытый детский картинг, сообщает корреспондент "Диапазона".

Акимат решил, что детская площадка и копия монумента независимости Алтын Адам установлены незаконно. Предприниматель не смог отстоять детский городок, а ранее распрощался с минизоопарком.

Облсуд подтвердил законность требования акимата о сносе объектов, которые стоят уже почти 10 лет и неудобств у горожан не вызывали.

Остаётся непонятным как все эти годы предыдущие акимы и чиновники из областного и городского акиматов не замечали незаконность строений. И самое главное ответит ли кто-нибудь за такую "близорукость" сотрудников госорганов.