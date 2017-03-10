За оскорбительный комментарий под фото с полицейским оштрафовали жителя ВКО

Жителя села Прапорщиково оштрафовали за оскорбительный комментарий к фотографии в соцсети «Вконтакте», на которой запечатлен сотрудник полиции рядом со служебной машиной.
Об этом сообщает YK-news.kz со ссылкой на материалы суда Глубоковского района.
В одной из групп в соцсетях Усть-Каменогорска была размещена фотография сотрудника полиции при исполнении рядом со служебной машиной. Фото было сделано во время полицейского патрулирования одним из местных жителей.
29-летний мужчина из села Прапорщиково оставил оскорбительный комментарий под публикацией. Автора оперативно нашли, завели уголовное дело и отдали под суд.
За оскорбление представителя власти суд назначил штраф в размере 100 МРП (226 900 тенге). Приговор пока не вступил в законную силу.
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