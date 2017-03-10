За оскорбительный комментарий под фото с полицейским оштрафовали жителя ВКО

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За оскорбительный комментарий под фото с полицейским оштрафовали жителя ВКО

Жителя села Прапорщиково оштрафовали за оскорбительный комментарий к фотографии в соцсети «Вконтакте», на которой запечатлен сотрудник полиции рядом со служебной машиной.

Об этом сообщает YK-news.kz со ссылкой на материалы суда Глубоковского района.

В одной из групп в соцсетях Усть-Каменогорска была размещена фотография сотрудника полиции при исполнении рядом со служебной машиной. Фото было сделано во время полицейского патрулирования одним из местных жителей.

29-летний мужчина из села Прапорщиково оставил оскорбительный комментарий под публикацией. Автора оперативно нашли, завели уголовное дело и отдали под суд.

За оскорбление представителя власти суд назначил штраф в размере 100 МРП (226 900 тенге). Приговор пока не вступил в законную силу.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя Малинка
Малинка
А как интересно его оперативно нашли?Родственница не может найти админа группы,в которой выложили ,что она такая сякая вместе с фото.И требуют деньги за удаление фото и поста.Написала в прокуратуру в ДВД и все,тишина.Они ответили что таким не занимаются. Подавайте в суд.А суд требует идентификацию этого лица.
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10.03.2017, 16:15
фото пользователя taxsist2
taxsist2
пусть прописывается в село Прапорщиково ВКО и оттуда подает заявление в полицию)) видимо полиция ВКО оперативней сотрудников полиции Актобе.
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10.03.2017, 16:24
фото пользователя Малинка
Малинка
Хи-хи!Село!Сила!
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10.03.2017, 16:26
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