Жена акима в Шымкенте подрезала автобус и угрожала водителю

В Шымкенте женщина представилась женой акима и угрожала водителю и пассажирам автобуса, сообщает NUR.KZ.
Женщина за рулем легкового автомобиля подрезала автобус, а после остановилась и устроила "разборки". О произошедшем написала на странице в Facebook жительница Шымкента.
Она вышла и начала угрожать пассажирам, что разнесет всех в пух и прах, а также упомянула, что она супруга акима.
Инцидент произошел на улице Байдибек би в микрорайоне Нурсат. Пользователи Сети высмеяли женщину и ее пустые угрозы.
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