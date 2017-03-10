Жена акима в Шымкенте подрезала автобус и угрожала водителю

В Шымкенте женщина представилась женой акима и угрожала водителю и пассажирам автобуса, сообщает NUR.KZ.

Женщина за рулем легкового автомобиля подрезала автобус, а после остановилась и устроила "разборки". О произошедшем написала на странице в Facebook жительница Шымкента.

Она вышла и начала угрожать пассажирам, что разнесет всех в пух и прах, а также упомянула, что она супруга акима.

Инцидент произошел на улице Байдибек би в микрорайоне Нурсат. Пользователи Сети высмеяли женщину и ее пустые угрозы.