​Димаш занял второе место в 9 туре конкурса

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в 9 туре конкурса «Singer 2017», передает МИА «Казинформ».
В этом туре Димаш исполнил мировой хит «All by Myself» Итоги 9-го тура:
1. Линь Чжисюань;
2. Димаш Қудайбергенов;
3. Группа Lion;
4. Sandy;
5. Ли Цзянь;
6. Лян Бо;
7. Пэн Джияхуэй;
8. Чжан Цзе.
Отметим, что до финала конкурса остался лишь один тур. Из семерых исполнителей, вступивших в состязание в начале, остались трое: Димаш, Sandy и групп Lion.
Напомним, в 8 туре Димаш, несмотря на то, что у него болело горло, исполнил песню «Рассвет» на китайском языке и занял пятое место. Этот тур будет показан по телевидению 11 марта, а 9-ый тур покажут 18 марта.
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