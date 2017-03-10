​Димаш занял второе место в 9 туре конкурса

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​Димаш занял второе место в 9 туре конкурса

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в 9 туре конкурса «Singer 2017», передает МИА «Казинформ».

В этом туре Димаш исполнил мировой хит «All by Myself» Итоги 9-го тура:

1. Линь Чжисюань;

2. Димаш Қудайбергенов;

3. Группа Lion;

4. Sandy;

5. Ли Цзянь;

6. Лян Бо;

7. Пэн Джияхуэй;

8. Чжан Цзе.

Отметим, что до финала конкурса остался лишь один тур. Из семерых исполнителей, вступивших в состязание в начале, остались трое: Димаш, Sandy и групп Lion.

Напомним, в 8 туре Димаш, несмотря на то, что у него болело горло, исполнил песню «Рассвет» на китайском языке и занял пятое место. Этот тур будет показан по телевидению 11 марта, а 9-ый тур покажут 18 марта.

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