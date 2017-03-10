​Еще один казахстанец покорил китайскую публику

Живущий в КНР казахский певец и композитор Арай Айдархан исполнил песню, посвященную его бабушке, в ходе музыкального реалити-шоу национальных песен «Sounds of nature» на телеканале Fujian TV, передает МИА «Казинформ».

Песня прославляет традиционные казахские семейные ценности. Слушатели после выступления Айдархана делятся впечатлениями в социальной сети, отмечая, что нужно уважать и ценить старших.

Отметим, видеозапись выступления певца с песней «Әже» просмотрена около 40 тысяч раз. Напомним, Арай - музыкальный консультант казахстанского певца Димаша Кудайбергенова, который принимает участие в конкурсе «Singer 2017». В 2013 году Арай вошел в пятерку лучших на конкурсе «Chian Is Listening», и стал известным артистом китайской эстрады.

Конкурс «Звуки природы» («Тяньлай Чжишэн») проводится среди исполнителей фолк-музыки (народной) и транслируется спутниковыми телеканалами провинции Фуцзянь. Финал пройдет в апреле, три лучшие песни участников будут отобраны и направлены на рассмотрение премии «Best World Music Album at Grammys» Американской академии звукозаписи.