В Актобе пройдет аукцион земельных участков

Как сообщили в акимате Актобе, торги пройдут по английскому методу, на повышение. Аукцион состоится 28-31 марта по адресу: Актобе, ул. Ахтанова 50 каб. 31, начало в 11:00.

Участки для строительства объектов промышленно-гражданского назначения даются в аренду на 3 года. Всего на аукцион выставляются 26 земельных участков.

Для размещения и обслуживания многоэтажного жилого дома в ж/м Батыс-1 мкр №8 и с.Жанаконыс мкр Жастар, квартал «Б» - 5 земельных участков;

Для размещения и обслуживания ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) центра в Новый с/о - 1 земельный участок;

Для размещения и обслуживания логистического центра в с.Сазда - 1 земельный участок;

Для размещения и обслуживания автогазозаправочной станции в ж/м Заречный-3 и с.Курайли - 2 земельных участка;

Размещение и обслуживание магазина в с.Сазда и с.Елек - 2 земельных участка;

Размещение и обслуживание рекламного щита в ж/м Акжар-2, Трасса Актобе-Хромтау, пр.312 стр.дивизии - 4 земельных участка;

Строительство детского садика ж/м Каргала (Нур Актобе), мкр №1, ж/м Батыс-2, с.Новый, ж/м Бирлик, с.Новый, ж/м Жастар, квартал «Б», ж/м Заречный-3, с.Сазда, ж/м Акжар-2, ж/м Бауырластар-2, с.Ясный-2 и ж/м Рауан - 11 земельных участков.

Полную информацию можно получить в отделе земельных отношений города Актобе (ул.Алтынсарина 2, кабинет 45).Телефон для справок: 8 (7132) 21-25-56.