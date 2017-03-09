​В Актюбинской области сошли вагоны с рельсов

В Актюбинской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

"В четверг, 9 марта, в 09:43 часов на перегоне Караулкельды - разъезд 142 Актюбинского отделения дороги сошли с рельс вагоны грузового поезда №2201. По предварительным данным, сход произошел из-за излома боковой рамы в вагоне №52629003 TOO «TeнгизTpaнcГaз». Задерживаются пассажирские поезда сообщением Мангистау - Актобе, Атырау - Алматы и Астана - Атырау", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, жертв и пострадавших нет. Над ликвидацией последствий аварии работают восстановительные поезда станций Кандыагаш и Макат.

Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.