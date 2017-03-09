Тонны конфискованного спирта продают за 1 тенге в Павлодаре

В Павлодаре после нескольких провалов на электронных торгах 123 тыс литров спирта готовы продать за один тенге, передает pavlodarnews.kz.
Такое количество вещества накопилось за период с 2009 по 2015 годы, когда у ряда местных компаний конфисковали спирт. На аукцион лот вывешивается уже в четвёртый раз. В результате стартовая цена снижена на 100 тыс тенге – до 71,86 млн тенге, а минимальная с 35 млн тенге снизилась до одного тенге при гарантийном взносе в 10,7 млн тенге.
«Мы предполагаем, что на этот раз покупатель найдётся, потому что аукцион пройдёт без установления минимальной цены. Качество спирта немного сужает диапазон отраслей для его использования. К примеру, чтобы его употребить в медицине, должна быть крепость повыше. Но этот спирт ещё можно использовать как технический. Часть конфиската, ввиду его непригодности к использованию, пришлось утилизировать», - сообщил руководитель павлодарского департамента государственного имущества и приватизации Марат Жумабаев.
Заявки принимаются до 8.00 утра 14 марта. В информации к лоту дополнительно указывается, что у продукции отсутствует экспертиза качества, поэтому можно ли его пить, неизвестно.
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