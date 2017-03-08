Суровые будни казахстанских женщин-военнослужащих сняли на видео

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В Министерстве обороны Казахстана сняли видео, в котором показаны будни женщин-военнослужащих в армии. Ролик был опубликован на странице министерства в Facebook в качестве поздравления с Международным женским днем.

В настоящее время более 8000 женщин-военнослужащих вносят вклад в укрепление обороноспособности казахстанской армии, повышения имиджа военной службы.

Помимо профессий, медсестер, связисток, делопроизводителей, которые женщины освоили уже давно в армии Казахстана служат девушки снайперы, планшетисты и другие.

Женщины-военнослужащие умело сочетают красоту, нежность и грацию с силой и отвагой, на равных делят с мужчинами непростое бремя военной службы.

На их хрупких плечах держится забота о доме и семье, создании и поддержании семейного уюта.

При этом они достойно исполняют воинский долг, своим добросовестным ратным трудом вносят весомый вклад в создание сильной и профессиональной казахстанской армии.

Источник: Nur.kz