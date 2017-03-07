Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Учителей напугали тюрьмой за букет к 8 Марта

Сообщения, что за подарки в школах ждет наказание, так и не опровергли. Министр образования говорит: приказа не было. Но в финполе хранят молчание. Учителей предупредили: лучше не брать цветы.

111 лиц женского счастья

Поздравления для 111 женщин прислали актюбинцы в «Диапазон». Каждую из них вы можете увидеть на стр.

2-летняя девочка получила ожоги в детсаду

Воспитательница не слышала криков и плача малышки, она не могла вытащить ногу, застрявшую около батареи.

Сапарбаев ответил на обвинение в захвате бизнеса

Аким области прокомментировал заявление инвестора президенту страны о рейдерстве в Актобе. Полиция тоже экстренно провела брифинг.

Сколько платить за медстрахование?

Уже с 1 июля самозанятые люди должны отчислять за страховую медицину по 1142 тенге в месяц. Без этого с 2020 года их не примут даже в поликлинике. Сколько платить всем остальным и что они за это получат, узнал «Диапазон».

Гончаров побил рекорд на глазах Шварценеггера

Известный гиревик из Актобе выиграл турнир силачей Арнольд классик и побил мировой рекорд, который принадлежал… ему.