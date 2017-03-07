Какая погода будет 8 марта в Актобе

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Какая погода будет 8 марта в Актобе

На большей территории Казахстана 8 марта будет тепло и без осадков, сообщают синоптики.

В Актобе будет ясная погода с температурой воздуха от 1 до 6 градусов мороза.

По прогнозу метеорологов Казгидромет, в ближайшие двое суток (7-8 марта), в большинстве областей Казахстана ожидается тёплая погода без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-5ºС.

В международный женский день в северных регионах, с прохождением атмосферного фронта, ожидается пасмурная погода, местами пройдёт снег, температура понизится, но температурный фон сохранится выше нормы.

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