Какая погода будет 8 марта в Актобе

На большей территории Казахстана 8 марта будет тепло и без осадков, сообщают синоптики.
В Актобе будет ясная погода с температурой воздуха от 1 до 6 градусов мороза.
По прогнозу метеорологов Казгидромет, в ближайшие двое суток (7-8 марта), в большинстве областей Казахстана ожидается тёплая погода без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-5ºС.
В международный женский день в северных регионах, с прохождением атмосферного фронта, ожидается пасмурная погода, местами пройдёт снег, температура понизится, но температурный фон сохранится выше нормы.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.