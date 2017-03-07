После массового отравления владельца фаст-фуда оштрафовали в Уральске

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После массового отравления владельца фаст-фуда оштрафовали в Уральске

В Уральске закончился судебный процесс по факту массового отравления в закусочной. Владельца кафе «Бургер- Стрит+» признали виновным, но отпустили на свободу, наложив штраф в 2 млн тенге, передает uralskweek.kz.

6 марта, Уральский уголовный суд признал виновным Нурмана Кубикешева по статье 304 «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов» и приговорил к одному году ограничения свободы.

Однако суд на месте снял с владельца кафе основное наказание, применив к нему акт амнистии.

«Кроме всего прочего, взыскать с Кубикешева в доход государства 2 миллиона тенге. Запретить заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с пищевым производством, сроком на три года», - зачитала приговор судья Магира Хитарова.

Со слов судьи Хитаровой, лишь один из 29 пострадавших в результате массового отравления сальмонеллезом имел к осужденному Кубикешеву претензии, а остальные пострадавшие претензий к владельцу фастфуда не имели.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Уральске 29 человек попали в больницу с острым отравлением после посещения кафе быстрого питания «Бургер стрит +». Лабораторные исследования выявили у уральцев сальмонеллез.

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