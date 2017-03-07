В Казахстане сняли фильм про геев-мусульман

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В Казахстане сняли фильм про геев-мусульман

Режиссер Асель Аушакимова сняла фильм о непростой судьбе геев-мусульман в Казахстане. Она хотела передать проблему осуждения обществом, с которой сталкиваются все представители секс-меньшинств, передает «Суть событий».

Создательница кинокартины представила своё произведение на закрытом показе в Bekmambetov cinema. Лента довольно просто и прозрачно, но одновременно красочно, демонстрирует зрителю жизнь геев-мусульман. Фильм планируют представить на различных международных кинофестивалях.

Главными героями фильма "Я устал" стали два казаха, которые скрывают от всех свою нетрадиционную ориентацию. По словам девушки, идея для столь необычного фильма возникла у нее после прочтения статьи о гее-мусульманине. Асель Аушакимова отметила, что к геям относится нормально, ведь каждый свободен в выборе не только веры, но и ориентации.

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