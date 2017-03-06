Запретов на цветы и подарки для учителей от госорганов не было

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Запретов на цветы и подарки для учителей от госорганов не было

Никакого циркуляра о запрете цветов педагогам к празднику 8 марта не было. Об этом заявила вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева, передает ИА «NewTimes.kz».

Вице-министр прокомментировала сообщение, распространяемое в соцсетях и мессенджерах о запрете на цветы для учителей к 8 марта.

«Никакого циркуляра о запрете цветов к празднику нашим уважаемым педагогам не было, нет и не будет. Сегодня я обращалась неоднократно, письменно мы направили в соответствующие органы письмо о том, имеется ли у них циркуляр какой-либо для этого запрета. Мы еще хотим заявить циркуляра по поводу схем маршрутов учеников, запрете смартфонов не было. МОН никаких справок, формуляров, циркуляров, по поводу того, что определять места безопасности, маршруты, никакого такого указания не давали и давать не будет. Более того, мы запретили это делать всем областным управлениям образования всех 16 регионов», - заявила она.

Ранее сообщалось, что по средствам мессенджера Ватсап казахстанцы получали сообщение о штрафах за подарки и цветы подаренные учителям.

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