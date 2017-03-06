​Трансгендер из Алматы будет отбывать срок в женской колонии

Признанного виновным в вымогательстве трансгендера Каримжана Беркходжаева, сменившего мужской пол на женский и ставшего Викторией, отправят в женскую колонию, передает Sputnik Казахстан.

Если суд начинался над Каримжаном Беркходжаевым, и, несмотря на женские половые признаки, судья называл его «осужденным», то ближе к концу процесса все изменилось. Человек, сделавший операцию по смене пола, стал все же Викторией и в приговоре упоминался как «осужденная».

В понедельник, 6 марта, судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Касым Калмагамбетов озвучил приговор по части 4 статьи 194 Уголовного кодекса и приговорил Викторию Беркходжаеву к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Каким образом Каримжан официально стал Викторией и как удалось избежать трагедии, когда женщину с мужскими паспортными данными отправили бы в мужскую колонию, рассказала защитник осужденной Марина Расулова.

«Виктория была документирована. Документы были сданы на получение удостоверения личности, в пятницу она получит удостоверение личности. Поэтому у суда был квиток о ее документировании, и приговор вынесен в отношении Беркходжаевой Виктории», - пояснила Sputnik Казахстан Расулова и добавила, что приговор все-таки будет обжаловать в порядке апелляции.

Каримжан Беркходжаев был задержан 20 августа 2016 года в одном из алматинских кафе при получении 10 тысяч долларов от потерпевшей. Согласно материалам следствия, Беркходжаев вымогал деньги у другого трансгендера, шантажируя жертву тем, что распространит информацию о проведенной недавно операции по смене пола. План не сработал - потерпевшая обратилась в полицию.