​В Атырау спасли пенсионерку, провалившуюся под лед

Автор:
​В Атырау спасли пенсионерку, провалившуюся под лед

В Атырау рыбаки спасли 73-летнюю пенсионерку, которая провалилась под лед на реке Урал, сообщает "Ак Жайык".

По информации ДЧС области, звонок о происшествии поступил в 14.24: в районе пешеходного моста между Жилгородком и Авангардом под лед провалился человек. На место выехала группа Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда. Они прибыли через 16 минут, но женщину 1944 года рождения очевидцы подняли на поверхность своими силами. Подъехала и карета скорой помощи, но рыбачка отказалась от госпитализации и ушла домой сама.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.03.2017, 18:18
  
В России пенсионерку раздавило глыбой льда на глазах у маленького внука
19.02.2017, 22:19
  
Активисты, осужденные за «земельный митинг», провели 14 дней в Актобе
10.02.2017, 14:43
  
В Атырау вынесли приговор экс-помощнице прокурора, совершившей самоподжог 1
11.01.2017, 09:23
  
В Атырау арестовали убийцу учителя физкультуры 2
28.12.2016, 15:05
  
В Атырау скончался 32-летний депутат маслихата
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​В ЮКО ищут мать брошенной новорожденной девочки
«Приехали к нему, чай попили, поговорили. Нормальный мужик!» Замакима области об инвесторе, пожаловавшемуся президенту 2
Геннадий Головкин вошел в ТОП-5 непобежденных действующих боксеров
Карагандинка отдала псевдо-целителю из России более 1 млн тенге
В Интернете появилось выступление Димаша Кудайбергенова на 7 этапе конкурса I Am Singer
Очередной раунд переговоров по Сирии состоится в Астане
Сапарбаев ответил бизнесмену просившему Назарбаева защитить монумент Независимости в Актобе 4
Отец избитой 4-летней девочки простил бывшую супругу
"Никто бизнес не зажимает" - Сапарбаев об инвесторе, пожаловавшегося президенту на рейдерство в Актобе 11
Лаззат Уразбаева в прямом эфире прокомментировала коррупцию в школах
Loading...