​В Атырау спасли пенсионерку, провалившуюся под лед

В Атырау рыбаки спасли 73-летнюю пенсионерку, которая провалилась под лед на реке Урал, сообщает "Ак Жайык".

По информации ДЧС области, звонок о происшествии поступил в 14.24: в районе пешеходного моста между Жилгородком и Авангардом под лед провалился человек. На место выехала группа Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда. Они прибыли через 16 минут, но женщину 1944 года рождения очевидцы подняли на поверхность своими силами. Подъехала и карета скорой помощи, но рыбачка отказалась от госпитализации и ушла домой сама.