​В ЮКО ищут мать брошенной новорожденной девочки

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​В ЮКО ищут мать брошенной новорожденной девочки

В ЮКО полицейские разыскивают мать новорожденной девочке, найденной в Сайрамском районе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

«По прибытию на место происшествия полицейские установили, что на одном из перекрестков поселка Акбулак местная жительница заметила дорожную сумку, в которой обнаружила плачущую новорожденную девочку и вызвала скорую помощь. Врачи доставили малышку в районную больницу. На сегодня состояние здоровья малышки оценивается, как удовлетворительное», - говорится в сообщении.

4 марта 2017 года около 16:45 в Сайрамского РУВД поступило сообщение о том, что в реанимацию районной больницы доставлен найденный на улице новорождённый ребенок.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье «Оставление в опасности».

В настоящее время полицейскими проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности подозреваемой и ее задержанию. Проводится досудебное расследование.

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