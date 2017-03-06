​В ЮКО ищут мать брошенной новорожденной девочки

В ЮКО полицейские разыскивают мать новорожденной девочке, найденной в Сайрамском районе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
«По прибытию на место происшествия полицейские установили, что на одном из перекрестков поселка Акбулак местная жительница заметила дорожную сумку, в которой обнаружила плачущую новорожденную девочку и вызвала скорую помощь. Врачи доставили малышку в районную больницу. На сегодня состояние здоровья малышки оценивается, как удовлетворительное», - говорится в сообщении.
4 марта 2017 года около 16:45 в Сайрамского РУВД поступило сообщение о том, что в реанимацию районной больницы доставлен найденный на улице новорождённый ребенок.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье «Оставление в опасности».
В настоящее время полицейскими проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности подозреваемой и ее задержанию. Проводится досудебное расследование.
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