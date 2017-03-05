«Приехали к нему, чай попили, поговорили. Нормальный мужик!» Замакима области об инвесторе, пожаловавшемуся президенту

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«Приехали к нему, чай попили, поговорили. Нормальный мужик!» Замакима области об инвесторе, пожаловавшемуся президенту

Заместитель акима области Кайрат Бекенов прокомментировал действия иностранного инвестора из Германии, который в открытом письме указал на невыносимые условия бизнеса в Актобе. Бекенов отметил, что с бизнесменом нужно было просто встретиться и поговорить.

Иностранный инвестор, работающий в Актобе, пожаловался в открытом письме президенту РК на суды и налоговую. По его словам, иностранцев отталкивают постоянно меняющиеся законы, драконовские штрафы и то, что акимы области и города по полгода отказываются встречаться с инвесторами.

- Вот в газету недавно один предприниматель пожаловался. Мол, инвестиции ущемляются, у бизнеса ситуация плохая, чиновники нас не принимают. Оказалось, он - инвалид-колясочник. Приехали к нему – нормальный мужик. Нормальный предприниматель. Сели, чай попили. Поговорили обо всех проблемах. Просто у него, как говорится, накипело, - отмечает Кайрат Бекенов и добавляет. - Заместитель акима города должен на такие вещи реагировать. Ведь если я всегда буду вот так бегать, рассыпаюсь.

Также замакима сообщил, что беседа с инвестором получилась продуктивной, обсудили все волнующие вопросы и новые идеи. Кайрат Бекенов на своем примере подчеркнул, что чиновники должны идти на встречу бизнесменам.

- Когда я его вытащил на разговор, мы хорошо с ним все обсудили. И он даже предложил новые идеи, хочет производить детское питание. Вот для чего нужно самим ходить и общаться! Нужно было просто пойти к нему, сесть и поговорить. Хотя я понимаю, что я – заместитель акима области, миллион графиков, но я все бросил и побежал к нему. Время с ним согласовывал, как ему удобно. Но клевое дело, оказывается! – пришел к выводу Кайрат Бекенов. - Спасибо СМИ, за то, что мы увидели это. Но с другой стороны, у него (инвестора) накипело. Городу (горакимату), земельным отношениям, вы должны были встретиться с его представителем. Вот таких людей, предпринимателей, надо поддерживать.

Обращаясь к чиновникам, курирующим сферу предпринимательства, замакима заявил, что госорганам нужно быть ближе к бизнесу.

- Нам нужны встречи с бизнесом в непринужденной обстановке. Например, без галстуков на мягких диванах. Не знаю, в кафе пойдем, люди не так поймут. Ну, в общем, встречи в непринужденном формате нам нужно сделать, - заключил замакима области Кайрат Бекенов.

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Все комментарии (1):
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Atabek
зам.акима области вместо того чтобы пиарится и хвалить себя,типа я соизволил спустится с небес и нашел время встретится с предпринимтаелем,цените это круто он говорит.надо не пиарится попусту,а делами заниматся. где инвесторы которые собирались вложится в индустриальную зону по Мартукской трассе.вместо административного здания там пусто,голимая степь. где производство? когда вы были главой СПК "Актобе" обещали туда сотни инвесторов,иностранцев и местных.где они? языком мести это может любой чел с улицы. почему не работает глава местного НПП "Атамекен"? 
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05.03.2017, 21:09
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