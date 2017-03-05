Карагандинка отдала псевдо-целителю из России более 1 млн тенге

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Карагандинка отдала псевдо-целителю из России более 1 млн тенге

Псевдо-целителя разыскивают в России правоохранительные органы Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в прокуратуре Шахтинска, в ОВД города обратилась местная жительница с заявлением, в котором обвинила вещавшего по кабельному телевидению целителя-психотерапевта в мошенничестве.

Его виртуальная пациентка заявила, что передала целителю 1 миллион 129 тысяч тенге за оказание медицинских услуг. Однако после серии лечебных процедур посредством скайпа и переписок по электронной почте поняла, что здоровье не улучшается, а оплату за сомнительные услуги с нее требовали буквально через день.

«Заявление принято, правоохранительными органами материал зарегистрирован по статье 190 УК «мошенничество». Женщина была введена в заблуждение, будучи уверенной, что ее вылечат по видеосвязи. Сейчас идет сбор документов, подтверждающих перевод денег, и других доказательств», - сообщили в прокуратуре.

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