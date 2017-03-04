Очередной раунд переговоров по Сирии состоится в Астане

Переговоры по Сирии в Астане 23 января. фото tengrinews.kz

В Женеве завершились межсирийские переговоры, сообщает "Хабар 24".

Пятый раунд встреч, запланированный в столице Швейцарии на 20 марта, будет зависеть от результатов переговоров в Астане, намеченных, по некоторой информации, на 14-15 марта. Об этом по итогам «Женевы-4» заявили представители различных переговорных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что в ходе завершившегося четвертого раунда создана основа для объединения сирийской оппозиции..

Пожалуй, самым главным достижением четвертого раунда сложнейших межсирийских переговоров в Женеве стала приверженность достижениям Астанинского процесса. Об этом говорили абсолютно все участники завершившихся переговоров.

Стаффан Де Мистура, спецпосланник генсека ООН по Сирии:

- Астана и Женева дополняют и усиливают друг друга. Мы видим усилия Астаны, приверженные позиции ООН, активно поддерживающие режим прекращения огня в Сирии, включающий меры доверия и борьбу с терроризмом. Прекращение боевых действий между противоборствующими сторонами облегчит гуманитарный доступ сирийцам и будет способствовать освобождению заключенных. Мы услышали интересное предложение со стороны делегации правительства Сирии по взаимному обмену пленными. И очевидно, что местом для проведения этой работы будет именно Астана.

Глава делегации Высшего Комитета по переговорам сирийской оппозиции заявил, что при видимом отсутствии крупных результатов «Женева-4» все же привела к определенному пониманию резолюции Совета безопасности ООН 2254, а также к старту политических дискуссий по восстановлению безопасной Сирии, где все стороны могли бы объединить свои силы для борьбы с терроризмом.

Наср аль-Харири, глава ВКП от сирийской оппозиции:

- Господин Стаффан де Мистура предложил нам документ ООН из 12 пунктов по основным принципам переходного периода и будущего Сирии. Эти положения нами, в основном, изначально приняты. Мы полны решимости бороться с терроризмом во всех его формах.

Стаффан Де Мистура подчеркнул, что кроме трех основных вопросов процесса примирения – создания инклюзивного переходного органа власти, принятия новой конституции и проведения выборов, сегодня предложена и четвертая корзина - борьба с терроризмом. А это значит, что в Астане после прекращения боевых действий в Сирии, можно будет сосредоточиться на контрусилиях с террористическими организациями. А их, по стандартам ООН, в Сирии только две: Аль-Нусра и ТГИЛ. Спецпосланник ООН по Сирии отметил также, что только посреднические переговоры между всеми сторонами, как показал это опыт Астаны, являются пока единственно верным способом диалога. Успешный Астанинский процесс позволил переломить психологический барьер между группами, заявил далее на итоговой пресс-конференции главный посредник на межсирийских переговорах. И подчеркнул, что только политическое решение, отвечающее чаяниям сирийского народа, может помочь разрешить этот кризис.