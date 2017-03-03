Лаззат Уразбаева в прямом эфире прокомментировала коррупцию в школах

Автор:
Лаззат Уразбаева в прямом эфире прокомментировала коррупцию в школах

2 марта в прямом эфире на страницах "Диапазона" в Facebook и Instagram замакима Актобе Лаззат Уразбаева в беседе с корреспондентом Багдатом Асылбеком отвечала на проблемные вопросы в сфере образования и людей с ограниченными возможностями.

Во время прямого эфира у замакима Актобе спросили об оснащенности школьников бесплатными учебниками. Как известно, в 2016 году облУО заявляло о стопроцентном охвате бесплатными учебниками. С этим заявлением многие родители не согласились.

Лаззат Уразбаева высказала свое мнение и о коррупционных проявлениях в школах, которых допускают директоры и бухгалтеры школ. Замакима города разъяснила, как она реагирует на жалобы родителей на поборы в школах, и наказывает ли директоров и учителей в случае выявления факта поборов с родителей.

В прямом эфире Уразбаева также объяснила, почему не продвигается очередь для получения направления в детские сады и предложила новые варианты решения этого вопроса.

На самые актуальные вопросы, пришедших от читателей в прямом эфире, замакима Актобе даст ответы к следующему номеру газеты "Диапазон". Полное интервью в прямом эфире с Лаззат Уразбаевой можно посмотреть здесь.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
03.03.2017, 15:32
  
​В Актобе проходит акция «Мы вместе»
02.03.2017, 15:03
  
Актюбинцы могут задать вопросы замакима города Лаззат Уразбаевой в прямом эфире 7
26.02.2017, 17:34
  
Почему Димаш ни слова не сказал в аэропорту Актобе 2
01.03.2017, 12:36
  
Кто будет играть за "Актобе" в 2017 году (видео)
26.02.2017, 12:33
  
Две девушки впали в ступор в одном из дворов Алматы 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​В Актобе проходит акция «Мы вместе»
Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны 3
Димаш занял пятое место на восьмом этапе конкурса
​Димаш Кудайбергенов сорвал голос - фанаты
​Как в тесты попали вопросы про Баян Есентаеву и Нуртаса Адамбаева, рассказали в центре ЕНТ 3
​В Павлодаре массовое празднование Наурыза назначено на 1 мая 15
Актюбинцы могут задать вопросы замакима города Лаззат Уразбаевой в прямом эфире 7
Возрастной порог для получения жилья в Казахстане предложили повысить до 35 лет
​Чиновники назвали причину плохих дорог в Астане
В МВД назвали виновных в обрушении конструкции «ЭКСПО» 7
Loading...