Лаззат Уразбаева в прямом эфире прокомментировала коррупцию в школах

2 марта в прямом эфире на страницах "Диапазона" в Facebook и Instagram замакима Актобе Лаззат Уразбаева в беседе с корреспондентом Багдатом Асылбеком отвечала на проблемные вопросы в сфере образования и людей с ограниченными возможностями.

Во время прямого эфира у замакима Актобе спросили об оснащенности школьников бесплатными учебниками. Как известно, в 2016 году облУО заявляло о стопроцентном охвате бесплатными учебниками. С этим заявлением многие родители не согласились.

Лаззат Уразбаева высказала свое мнение и о коррупционных проявлениях в школах, которых допускают директоры и бухгалтеры школ. Замакима города разъяснила, как она реагирует на жалобы родителей на поборы в школах, и наказывает ли директоров и учителей в случае выявления факта поборов с родителей.

В прямом эфире Уразбаева также объяснила, почему не продвигается очередь для получения направления в детские сады и предложила новые варианты решения этого вопроса.

На самые актуальные вопросы, пришедших от читателей в прямом эфире, замакима Актобе даст ответы к следующему номеру газеты "Диапазон". Полное интервью в прямом эфире с Лаззат Уразбаевой можно посмотреть здесь.