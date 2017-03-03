​В Актобе проходит акция «Мы вместе»

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​В Актобе проходит акция «Мы вместе»

В «Атамекене» проходит акция «Мы – вместе!», организованная людьми с ограниченными возможностями.

В ней принимают участие 160 человек, добившиеся успехов в спорте, учебе, творчестве. Здесь будут чествовать семейные пары, которые много лет прожили вместе, и где один из супругов инвалид. Будет петь сводный хор, показ моды.

Ежегодно акцию поддерживают известные группы шоу-бизнеса Казахстана. В этом году на торжестве выступит коллектив «Родина».

Развозить участников акции на 30 машинах безвозмездно взялись службы такси города.

Акция в Актобе проходит с 2000 года, в ней приняли участие более 3 тысяч детей и взрослых с особыми потребностями.

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