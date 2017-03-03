Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны

Автор:
Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны

О намерении отразить имя Елбасы в наименовании столицы напомнила депутат Бахытгуль Хаменова, передает ИА «NewTimes.kz».

«Я выступала в поддержку группы депутатов обеих палат парламента, подписавших обращение о необходимости принятия Декларации к 25-летию Независимости РК, которую мы с вами единогласно утвердили. В этом историческом документе мы предложили отметить в Конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства президента Нурсултана Назарбаева, а также отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных объектов страны», - сказала Хаменова.

Она отметила, что Елбасы является инициатором стратегических идей и реформ, подлинным архитектором казахстанской государственности.

«Считаю необходимым отразить в главном законе неоценимую роль Елбасы, его исключительную значимость, и предлагаю внести в число незыблемых ценностей нашей страны, изложенных в пункте 2 статьи 91 Конституции, не только государственную независимость, но и статус, принципы и преобразования основателя и лидера независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева», - заключала спикер.

Как сообщалось ранее, в Астане проходит совместное заседание палат парламента. На повестке - проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Поправки предполагают передачу части полномочий власти от президента правительству и парламенту. В частности, после конституционной реформы правительство Казахстана будет формироваться по-новому. Премьер-министр будет вносить представление главе государства о кандидатурах членов правительства после консультации с мажилисом. Исключение делается только для министров иностранных дел и обороны, их президент будет назначать самостоятельно.

Напомним, в ноябре 2016 года на совместном заседании палат парламента депутат мажилиса Куаныш Султанов предложил отразить в наименовании столицы имя президента. Позже Назарбаев высказался об этой инициативе.

«Я таких предположений не высказывал и не говорил», - заявил глава государства на совещании по модернизации.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.03.2017, 12:53
  
​Чиновники назвали причину плохих дорог в Астане
16.02.2017, 10:41
  
На встрече по Сирии в Астане страны-гаранты подпишут финальный документ
16.02.2017, 10:39
  
Астану планируют разделить на 129 секторов
13.02.2017, 10:31
  
В Астане проходят антитеррористические учения
12.02.2017, 12:43
  
В Астане горячая вода затопила дорогу возле детской больницы
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (3):
Сортировать:
фото пользователя Legolas
Legolas
Опять 25...

logovaldis
В древней Греции, была такая удивительно мудрая традиция. 
Того кто хотел предложить новый закон, на рыночной площади ставили на табуретку, надевали петлю на шею, и говорили: "Предлагай!". 
И если людям понравилось: петлю снимали - закон принимали, если же нет. Табурет выбивали.....и всёё капут! ))))
Ответить
03.03.2017, 14:30
фото пользователя svetlana2811
svetlana2811
очень жаль что мы не в древней Греции...
Ответить
03.03.2017, 14:44
фото пользователя ферзя
ферзя
История не чему не кого не учит. В свое время помнится лизоблюды предлагали и осуществили Сталинград а потом с пеной у рта осуждали культ личности и нескромность Сталина. Позже подобные им бросали партбилеты в огонь, и перекрасились в демократы. Хотя до этого от из пота покрылись плесенью трибуны коммунистической партии и ЦК. Меня не сколько не удивит если в будущем а культе заговорят те кто сейчас слагает всякие псалмы. Но если уж так в невтерпеж вы как Петр 1 постройте город на пустом месте с нуля Вот тогда глядишь и переживет и приживется. 
Ответить
03.03.2017, 14:50
Последние новости раздела
Димаш занял пятое место на восьмом этапе конкурса
​Димаш Кудайбергенов сорвал голос - фанаты
​Как в тесты попали вопросы про Баян Есентаеву и Нуртаса Адамбаева, рассказали в центре ЕНТ 3
​В Павлодаре массовое празднование Наурыза назначено на 1 мая 15
Актюбинцы могут задать вопросы замакима города Лаззат Уразбаевой в прямом эфире 7
Возрастной порог для получения жилья в Казахстане предложили повысить до 35 лет
​Чиновники назвали причину плохих дорог в Астане
В МВД назвали виновных в обрушении конструкции «ЭКСПО» 6
В Мангистау объяснили, почему по степи ползают тюлени 2
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
Loading...