Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны

«Я выступала в поддержку группы депутатов обеих палат парламента, подписавших обращение о необходимости принятия Декларации к 25-летию Независимости РК, которую мы с вами единогласно утвердили. В этом историческом документе мы предложили отметить в Конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства президента Нурсултана Назарбаева, а также отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных объектов страны», - сказала Хаменова.

Она отметила, что Елбасы является инициатором стратегических идей и реформ, подлинным архитектором казахстанской государственности.

«Считаю необходимым отразить в главном законе неоценимую роль Елбасы, его исключительную значимость, и предлагаю внести в число незыблемых ценностей нашей страны, изложенных в пункте 2 статьи 91 Конституции, не только государственную независимость, но и статус, принципы и преобразования основателя и лидера независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева», - заключала спикер.

Как сообщалось ранее, в Астане проходит совместное заседание палат парламента. На повестке - проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Поправки предполагают передачу части полномочий власти от президента правительству и парламенту. В частности, после конституционной реформы правительство Казахстана будет формироваться по-новому. Премьер-министр будет вносить представление главе государства о кандидатурах членов правительства после консультации с мажилисом. Исключение делается только для министров иностранных дел и обороны, их президент будет назначать самостоятельно.

Напомним, в ноябре 2016 года на совместном заседании палат парламента депутат мажилиса Куаныш Султанов предложил отразить в наименовании столицы имя президента. Позже Назарбаев высказался об этой инициативе.

«Я таких предположений не высказывал и не говорил», - заявил глава государства на совещании по модернизации.