Димаш занял пятое место на восьмом этапе конкурса

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Димаш занял пятое место на восьмом этапе конкурса

На 8-ом этапе конкурса Singer Димаш Кудайбергенов с больным горлом спел на китайском языке песню «Рассвет» и занял пятое место, передает МИА «Казинформ».

«Первое место занял Линь Чжисюань, второе - Ли Цзянь, третье - группа Lion, четвертое - Линь Илянь, пятое - Димаш, шестое - Чжан Цзе, седьмое - Чжан Бичэнь, который по итогам двух туров выбыл из конкурсной программы», - сообщается в социальной сети Sina Weibo.

Димаш исполнил на китайском языке песню «Рассвет» знаменитой певицы Хань Хун. Там же отмечается, что Димаш спел, хотя у него болело горло. В Сети есть и аудиозапись исполнения казахстанским певцом песни «Рассвет» на китайском языке.

Напомним, запись 8-го этапа конкурса состоялась 2 марта, она выйдет в эфир вечером 11 марта, примерно в это же время видео исполнения Димаша появится в Сети.

В субботний вечер 4 марта по хунаньскому телевидению будет показана запись 7-го тура, на котором Димаш исполнил песню «Дайдидау» под домбру и занял третье место.

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