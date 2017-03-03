​Димаш Кудайбергенов сорвал голос - фанаты

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​Димаш Кудайбергенов сорвал голос - фанаты

Фанаты сообщили о болезни известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, передает Tengrinews.kz.

Информация о болезни певца появилась на странице фан-клуба певца в Instagram.

Сообщается, что Димаш Кудайберген сорвал голос во время выступления в восьмом туре популярного китайского вокального конкурса I Am а Singer. В итоге он занял пятое место.

"Если учитывать, что у него болело горло и он сорвал голос - это очень хороший результат. Он настоящий певец, несмотря на состояние, он спел... Ему два раза делали укол, и когда он выступал, видно было, что он болеет. Когда горло болит, мы не то чтобы спеть, даже разговаривать не можем, а он спел. Настоящий БАТЫР. Неважно, какое место, важно его здоровье. Все эти перелеты, резкая смена климата, недосып, все это сказалось на здоровье! Димаш, ты для нас самый-самый, знай это!!! Димаш справится, мы верим в это!!! Аллах шипасын берсін жаным", - написали поклонники.

В свою очередь, PR-менеджер певца Алпамыс Шаримов заявил, что информация о том, что Димаш сорвал голос, не соответствует действительности. "Он простыл, сильно заболел. Сказалась смена климатических условий. Сейчас лечится", - заявил он.

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