Актюбинцы могут задать вопросы замакима города Лаззат Уразбаевой в прямом эфире

Прямой эфир с заместителем акима Актобе Лаззат Уразбаевой будет вестись на странице "Диапазона" в Instagram и Facebook 2 марта в 19:30. По ходу эфира можно адресовать вопросы Лаззат Уразбаевой.
Лаззат Аманжоловна в должности замакима города курирует вопросы образования, культуры, обороны и ряд социальных тем, в том числе касаемо людей с ограниченными возможностями.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.