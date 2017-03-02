Актюбинцы могут задать вопросы замакима города Лаззат Уразбаевой в прямом эфире

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Актюбинцы могут задать вопросы замакима города Лаззат Уразбаевой в прямом эфире

Прямой эфир с заместителем акима Актобе Лаззат Уразбаевой будет вестись на странице "Диапазона" в Instagram и Facebook 2 марта в 19:30. По ходу эфира можно адресовать вопросы Лаззат Уразбаевой.

Лаззат Аманжоловна в должности замакима города курирует вопросы образования, культуры, обороны и ряд социальных тем, в том числе касаемо людей с ограниченными возможностями.

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