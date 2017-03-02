Возрастной порог для получения жилья в Казахстане предложили повысить до 35 лет

По мнению депутата, основной проблемой получения жилья является возраст вступления в брак.

В Казахстане предложили повысить возрастной ценз для получения жилья по категории "молодая семья" до 35 лет. Это предложение было озвучено в депутатском запросе сенатора Дархана Калетаева в ходе пленарного заседания палаты, передает Today.kz.

Он сообщил, что в стране реализуется много государственных жилищных программ, однако определенные единые требования к претендентам разнятся.

"К семьям, претендующим на получение жилья, существует определенное требование возрастного ценза. По одной категории - супруги должны иметь ребенка и состоять в браке не менее трех лет, возраст обоих супругов не должен достигать 35 лет. По другой категории - это молодая семья в браке не более двух лет, возраст обоих супругов не должен быть выше 29 лет. В условиях, когда для молодого поколения проблема личного обустройства жизни стоит на первом месте, возраст вступления в брак отодвинулся намного вперед, и, соответственно, требование по возрасту для молодых семей считаю необходимым пересмотреть", - сказал Дархан Калетаев.