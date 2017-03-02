​Чиновники назвали причину плохих дорог в Астане

По их мнению, причина - в неразвитости системы ливневой канализации столицы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на управление автомобильных дорог Астаны.

По информации акимата, план по развитию ливневой канализации еще не завершен. Видимо, в этом году астанчан снова ждут потопы.

«Немаловажной причиной разрушения дорог столицы являются погодные условия, а также недостаточная развитость систем ливневой канализации города, так как на сегодняшний день реализация плана развития ливневой канализации Астаны не завершена в полном объеме», - говорится в ответе на официальный запрос агентства.

Как отметили в управлении, срок службы асфальтобетонного покрытия составляет 5 лет. Однако дороги в Астане изнашиваются быстрее по нескольким причинам, в том числе несовершенной ливневой канализации.

«Основной причиной разрушения асфальтобетонного покрытия является превышение эксплуатационных сроков дорожного покрытия. Согласно нормативной документации, межремонтный срок асфальтобетонного покрытия составляет 5 лет при интенсивности движения 7000 авто в сутки на одну полосу движения. В связи с недостаточным финансированием соблюдение межремонтного срока не представляется возможным. Также резкое увеличение количества автотранспортных средств на улично-дорожных сетях города в несколько раз превышает нормативную интенсивность на одну полосу движения, что в свою очередь является одной из важных причин несвоевременного разрушения асфальтобетонного покрытия», - сообщили чиновники.