​Чиновники назвали причину плохих дорог в Астане

Автор:
​Чиновники назвали причину плохих дорог в Астане

По их мнению, причина - в неразвитости системы ливневой канализации столицы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на управление автомобильных дорог Астаны.

По информации акимата, план по развитию ливневой канализации еще не завершен. Видимо, в этом году астанчан снова ждут потопы.

«Немаловажной причиной разрушения дорог столицы являются погодные условия, а также недостаточная развитость систем ливневой канализации города, так как на сегодняшний день реализация плана развития ливневой канализации Астаны не завершена в полном объеме», - говорится в ответе на официальный запрос агентства.

Как отметили в управлении, срок службы асфальтобетонного покрытия составляет 5 лет. Однако дороги в Астане изнашиваются быстрее по нескольким причинам, в том числе несовершенной ливневой канализации.

«Основной причиной разрушения асфальтобетонного покрытия является превышение эксплуатационных сроков дорожного покрытия. Согласно нормативной документации, межремонтный срок асфальтобетонного покрытия составляет 5 лет при интенсивности движения 7000 авто в сутки на одну полосу движения. В связи с недостаточным финансированием соблюдение межремонтного срока не представляется возможным. Также резкое увеличение количества автотранспортных средств на улично-дорожных сетях города в несколько раз превышает нормативную интенсивность на одну полосу движения, что в свою очередь является одной из важных причин несвоевременного разрушения асфальтобетонного покрытия», - сообщили чиновники.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.02.2017, 10:41
  
На встрече по Сирии в Астане страны-гаранты подпишут финальный документ
16.02.2017, 10:39
  
Астану планируют разделить на 129 секторов
15.02.2017, 15:05
  
​Президент страны встретился с Бердыбеком Сапарбаевым и отметил плохие дороги в Актюбинской области 3
14.02.2017, 11:11
  
На новые дороги Казахстан потратит ​1,7 трлн тенге 3
13.02.2017, 10:31
  
В Астане проходят антитеррористические учения
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В МВД назвали виновных в обрушении конструкции «ЭКСПО» 5
В Мангистау объяснили, почему по степи ползают тюлени
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
Самые популярные породы кошек в Казахстане 3
Что сказал Владимир Путин об организации Универсиады-2017 в Алматы
С начала года в Актобе выявили 5 ВИЧ-инфицированных
Почему «золотая» молодежь не боится полицейских в Казахстане 4
Кто будет играть за "Актобе" в 2017 году (видео)
​Переносить празднование Наурыза на апрель не будут
Сегодня казахстанцы отмечают День благодарности
Loading...