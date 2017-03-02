В МВД назвали виновных в обрушении конструкции «ЭКСПО»

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов назвал виновных в обрушении конструкции на «ЭКСПО», передает ИА «NewTimes.kz».

«Ранее говорили, что из-за метала, но металл был нормальный. Сварщики неправильно провели работу», - сказал глава ведомства в кулуарах сената парламента.

Напомним, 16 ноября на территории стройплощадки «ЭКСПО» в Астане обрушилась декоративная мостовая конструкция. Фото и видео инцидента распространялись в соцсетях.

В нацкомпании «Астана «ЭКСПО-2017» заверили, что восстанавливать рухнувшее сооружение будет компания-подрядчик. Предварительные причины обрушения конструкции озвучил глава BI Group.

В апреле на территории «ЭКСПО» произошло возгорание кровли и утеплителя на четвертом этаже строящегося здания. Огнем было охвачено 50 квадратных метров.