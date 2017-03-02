В МВД назвали виновных в обрушении конструкции «ЭКСПО»

Автор:
В МВД назвали виновных в обрушении конструкции «ЭКСПО»

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов назвал виновных в обрушении конструкции на «ЭКСПО», передает ИА «NewTimes.kz».

«Ранее говорили, что из-за метала, но металл был нормальный. Сварщики неправильно провели работу», - сказал глава ведомства в кулуарах сената парламента.

Напомним, 16 ноября на территории стройплощадки «ЭКСПО» в Астане обрушилась декоративная мостовая конструкция. Фото и видео инцидента распространялись в соцсетях.

В нацкомпании «Астана «ЭКСПО-2017» заверили, что восстанавливать рухнувшее сооружение будет компания-подрядчик. Предварительные причины обрушения конструкции озвучил глава BI Group.

В апреле на территории «ЭКСПО» произошло возгорание кровли и утеплителя на четвертом этаже строящегося здания. Огнем было охвачено 50 квадратных метров.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.02.2017, 11:25
  
Обрушился аварийный двухэтажный дом в Кызылорде
14.02.2017, 16:59
  
Премьер ответил на критику скептиков, не верящих в «ЭКСПО»
30.01.2017, 17:54
  
В Шахане после трагедии из жилых домов области уберут котлы
19.01.2017, 12:22
  
​Маскотов выставки ЭКСПО отреставрируют, учитывая замечания казахстанцев
17.01.2017, 17:36
  
Пострадавшим в Шахане купят жилье на собранные казахстанцами деньги
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (3):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
а кто нанимал сварщиков, допуск дал? кто принимал работы и оплатил за выполненные работы? халатность руководителей, подрядной организации, контролирующих надзорных органов и т.д или цепочка вот на сварщиках и закончится.. жаль мне тогда наше государство когда исполнители виновны во всем и в принципе понятно почему такое часто происходит, ответственности нет у руководящего состава, в крайнем случае спрос с низшего звена.
Ответить
02.03.2017, 10:38
фото пользователя pcproman
pcproman
Там сварочный разряд нужен, а варили наверняка хер знает кто, китайскими электродами.))
Ответить
02.03.2017, 11:14
фото пользователя taxsist2
taxsist2
pcproman https://www.youtube.com/watch?v=QYLXgbaT-MA
Ответить
02.03.2017, 11:19
Последние новости раздела
В Мангистау объяснили, почему по степи ползают тюлени
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
Самые популярные породы кошек в Казахстане 2
Что сказал Владимир Путин об организации Универсиады-2017 в Алматы
С начала года в Актобе выявили 5 ВИЧ-инфицированных
Почему «золотая» молодежь не боится полицейских в Казахстане 4
Кто будет играть за "Актобе" в 2017 году (видео)
​Переносить празднование Наурыза на апрель не будут
Сегодня казахстанцы отмечают День благодарности
Павлодарского полицейского, спасшего 18 школьников, доставили в Астану
Loading...