В МВД назвали виновных в обрушении конструкции «ЭКСПО»

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов назвал виновных в обрушении конструкции на «ЭКСПО», передает ИА «NewTimes.kz».
«Ранее говорили, что из-за метала, но металл был нормальный. Сварщики неправильно провели работу», - сказал глава ведомства в кулуарах сената парламента.
Напомним, 16 ноября на территории стройплощадки «ЭКСПО» в Астане обрушилась декоративная мостовая конструкция. Фото и видео инцидента распространялись в соцсетях.
В нацкомпании «Астана «ЭКСПО-2017» заверили, что восстанавливать рухнувшее сооружение будет компания-подрядчик. Предварительные причины обрушения конструкции озвучил глава BI Group.
В апреле на территории «ЭКСПО» произошло возгорание кровли и утеплителя на четвертом этаже строящегося здания. Огнем было охвачено 50 квадратных метров.
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