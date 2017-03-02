В Мангистау объяснили, почему по степи ползают тюлени

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В Мангистау объяснили, почему по степи ползают тюлени

Ползающих в степи ластоногих обнаружили неделю назад нефтяники. Причем, до моря было почти 30 километров.

Грязный Каспий не мог стать причиной миграции тюленей. Экологи исследовали пробы воды, почвы, воздуха на побережье и не выявили никаких нарушений, сообщает телеканал "КТК".

Ползающих в степи ластоногих обнаружили неделю назад нефтяники. Причем, до моря было почти 30 километров. А на днях местные жители обнаружили вдали от воды уже третьего тюленя. Местные жители предположили, что животные бежали от плохой экологии. А вот экологи с самого начала были категоричны: вины природы в миграции тюленей нет. Специалисты предполагают, что во всем виноваты люди, которые решили позабавиться с млекопитающими, а потом их просто выбросили. Впрочем, есть еще одна версия: потерявшиеся особи – это малыши, которые не смогли найти выход к замерзшему морю и пошли по направлению к солнцу.

Куангали Ашаков, заместитель начальника рыбинспекции Мангистауской области:

- У казахов есть вот «киндык катары салкын», мороз. Вот они рождаются, и у них пупок замерзает ко льду, потом отрывается, и в этот момент, наверное, где-то открытое место было. Мать, наверное, нырнула в воду, а ребенок остался, это щенок остался в воде. И вот он по направлению к солнцу идет, у него направление идет по направлению к солнцу.

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