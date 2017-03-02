Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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- Назарбаева просят спасти монумент Независимости от акимата Актобе
Актюбинский предприниматель и участник декабрьских событий Байжаркинов 8 лет назад на свои средства поставил около «Нурдаулета» копию монумента Независимости. Сегодня акимат требует его снести. Бизнесмен просит защиты у президента.
- Иностранный инвестор жалуется президенту на рейдерство в Актобе
Второй иностранный инвестор пишет открытое письмо президенту Казахстана о бизнес-климате в Актобе. Гегам Асрян считает: на него организовали рейдерскую атаку.
- 156 девочек забеременели в школах и колледжах
В Темирском районе 70% юных мам верующие. Родители их выдают замуж. С будущими избранниками девочек связывает ислам.
- Джип и 5 миллионов за секс с официанткой
Вымогатели требовали у бизнесмена выкуп, подкладывали муляж бомбы и собирали плату «братьям-мусульманам».
- В Актобе третий автопарк
Новый перевозчик запустил маршрут в Нур Актобе на старых машинах. Акимат хочет ввести в автобусах электронные билеты.
- Как мужчине стать богатым и успешным?
Актюбинский астролог, нумеролог и хиромант поделился с читателями «Д» тайными знаниями.
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Следующий номер газеты «Диапазон» выйдет в среду, 8 Марта.
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