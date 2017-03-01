Самые популярные породы кошек в Казахстане

Самой популярной породой оказалась британская короткошерстная. А меньше всего внимания обращают на канадского сфинкса.

1 марта любители котов могут поздравить своих любимцев с Международным днем кошек. По данным OLX, в прошлом году казахстанцы покупали кошек в 2 раза чаще.

1.Британская короткошерстная

Рейтинг любимчиков казахстанцев возглавила британская короткошерстная. 11% покупателей отдали предпочтение именно ей. По шуточным преданиям, эти коты произошли от Чеширского кота. Они очень самостоятельны, горды и грациозны. Стоимость котенка составляет в среднем 250 000 тенге.

2.Скоттиш фолд

Скоттиш фолд на втором месте по популярности. Этих хвостатых покупали немного реже – в 9% случаев. В 1961 году на одной из ферм Шотландии родилась кошка с прижатыми ушками. Именно она стала матерью породы вислоухих. Шотландские вислоухие очень популярны благодаря ласковому характеру, красивой мягкой шерсти. К тому же, они не требовательны в уходе. Средняя стоимость – 250 000 тг.

3.Скоттиш страйт

Третьи в рейтинге – порода скоттиш страйт (5,4% сделок). Скоттиш страйт – это разновидность шотландских кошек, но с прямыми ушами. Стоимость породы на OLX – порядка 77 000 тг.

4. Сиамские кошки

Сиамские – очень грациозные и красивые кошки с короткой шерстью. 4% покупателей на OLXв 2016 году отдавали предпочтение этой породе. Среди сиамских часто встречается альбинизм. Котенка такой породы можно приобрести в среднем за 90 000 тенге.

5.Сибирские кошки

И последние в топ-5 – порода Сибирская (2% от закрытых за год сделок). Сибирские – потомки диких кошек. Они очень выносливы, легко приспосабливаются к любым условиям. Как заверяют их владельцы, эти кошки почти не вызывают аллергию. Средняя стоимость котят такой породы составляет 160 000 тенге.

И все же около 60% объявлений о котах – это предложения о беспородных или котах смешанных пород. Некоторые пользователи готовы отдавать таких пушистиков в добрые руки и вовсе бесплатно.

Если же вы мечтали приобрести породистого котенка, придется потратиться.

«Кот для бизнесмена» – именно так называют британских котов. На бизнес-встречи он конечно же не ходит, но пробиться в зону его внимания нужно будет постараться. Это независимые животные с яркой индивидуальностью. Британцы – яркие представители котов, которые ходят сами по себе и не требуют особого внимания. Такой питомец обойдется в среднем в 150 000 тенге.

Мейн-куны считаются одними из самых крупных домашних кошек, вес такого кота может достигать до 15 килограмм. Добавьте сюда длинную пушистую шерсть – и вы получите маленького львенка, который обладает дружелюбным характером и хорошо адаптируется к новой семье. За такую породу в среднем просят до 400 000 тг.