Что сказал Владимир Путин об организации Универсиады-2017 в Алматы

Владимир Путин высказался об организации Универсиады-2017 в Алматы, передает РИА Новости.

Россия должна создать отличные условия для проведения зимней Универсиады в 2019 году в Красноярске, заявил президент РФ Владимир Путин.

В среду он посетил многофункциональный спортивный центр "Академия биатлона", где встретился с победителями 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года, которая прошла в Алматы.

"Казахстан сделал все для того, чтобы на высоком уровне блестяще организовать. Я надеюсь, вы это подтверждаете?" - обратился Путин к спортсменам.

В беседе со спортсменами Путин отметил, что несколько дней назад встречался с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который рассказал ему о том, как выступили атлеты на завершившейся в республике зимней Универсиаде.

"Мы постараемся такие же условия создать здесь, в Красноярске, для зимней Универсиады 2019 года. И очень рассчитываю на то, что некоторые из вас будут еще выступать на Универсиаде", - отметил глава Российской Федерации.