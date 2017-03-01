С начала года в Актобе выявили 5 ВИЧ-инфицированных

За 2 месяца 2017 года вирус иммунодефицита выявлен у 5 человек (4 мужчин и 1 женщина). Из них один заразился при употреблении наркотиков, остальные половым путем.

По области зарегистрировано 299 ВИЧ-инфицированных актюбинцев, 24 человека выявлены при анонимном обследовании, 60 - иностранцы.

"Определить заражение ВИЧ-инфекцией по внешнему виду невозможно. Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, нужно сдать анализ крови на ВИЧ. Это можно сделать конфиденциально, либо анонимно. Для граждан Казахстана тест можно пройти бесплатно в поликлинике по месту прикрепления", - рассказали в пресс-службе областного СПИД центра.

Как рассказали врачи, вирус иммунодефицита человека передается только от человека к человеку, пути передачи ограничены (при половых контактах, через кровь и нестерильные медицинские инструменты, от зараженной матери к ребенку во время беременности, родов и грудном вскармливании).

Сегодня, 1 марта по инициативе ЮНЭЙДС (Объ­е­ди­нён­ная программа Организации Объ­е­ди­нён­ных Наций по ВИЧ/СПИД) отмечается День «Ноль Дискриминации» - против дискриминации ВИЧ-инфицированных.

Этот день, посвящен возможности показать, что изменения зависят от каждого из нас, и каждый может сделать свой шаг, выступив за справедливость и равноправие в обществе. Это возможность объединиться против дискриминации и еще раз подтвердить, что у каждого есть равное право жить полноценной жизнью, сохраняя человеческое достоинство. Никого нельзя подвергать дискриминации, в том числе по поводу ВИЧ-инфекции!

Напомним, для предотвращения заражения необходимо соблюдать простые меры профилактики ВИЧ-инфекции: избегать случайных, незащищенных половых контактов, не употреблять наркотики.