Почему «золотая» молодежь не боится полицейских в Казахстане

У «золотых» мальчиков прошлых лет подрастает «достойная» смена. На всю страну прославились юные астанчане, которые решили проверить на прочность столичную полицию. В ход пошли даже угрозы, сообщает КТК.

Полицейских вызвали жильцы многоэтажек Астаны, рядом с которыми якобы происходила массовая драка. Дело было ночью, и, естественно, разгоряченные выяснением отношений джигиты мешали отдыхать мирным гражданам. Один паренек грозил прибывшим стражам порядка жалобой, да еще какой. «Я напишу такое заявление, что вы все сядете!», - сказал молодой человек.

Общественности, да и самим правоохранителям, подобное поведение уже порядком надоело. Вроде и статьи в кодексах есть, чтобы наказывать зарвавшихся молодчиков, и порядок привлечения к ответственности несложный. Но это не помогает против нахальства, как пишут осторожные журналисты, «детей известных людей». Создается впечатление, что наоборот - они еще больше не уважают полицию и в целом наше общество. Это, наверное, принципы будущего «хозяина жизни»…

Чересчур самоуверенных надо просто разубедить в том, что деньгами можно решить все вопросы, сказал юрист Юрий Юрин. Никакие телефонные угрозы не должны мешать работе правоохранительных органов, заявил он.

«Не поддаваться на звонки важных агашек! Закон либо есть для всех, либо его нет. К сожалению, тенденция к «разводам» противозаконных действий, причем не только со стороны молодой поросли очень четко прослеживается. Если есть в их действиях признаки, подчеркиваю, даже признаки, а не только оконченный состав – «брать за рога - и в стойло»! Возбуждать, как минимум административное производство, а там уже разбираться: тянет на уголовку или нет, и можно ли обойтись административным взысканием, – объяснил Юрин, добавив, что больше эффекта будет от публичной «порки». - Чтобы не повторять горький опыт наших северных соседей (суд над стритрейсершей Марой Багдасарян – Ред.), нужно парочку-тройку таких «джигитов» показательно осудить годика на два-три, может, остальные хоть бояться будут».

Нарушение/преступление должно быть наказано - факт. Но работать, считает другой наш спикер, надо не только с виновниками. А за примером он предлагает обратиться к недалекому прошлому.

«Вся беда в том, что они не привлекаются к ответственности. Сходит им с рук. Если бы знали, что придется отвечать, такого бы не было. Но влиять надо не на них, а на тех, кто спускает это дело на тормозах и уводит их от ответственности. И плохо, что у нас нет ответственности родителей за поступки детей. По опыту КПСС: родители всегда отвечали за детей, и даже после достижения совершеннолетия.

Раньше была такая практика, когда человека выдвигали на руководящую должность, кроме отзывов брали еще письменные рекомендации членов партии о том, что «я вот рекомендую, Ивана Ивановича Иванова». И когда этот Иван Иванович совершал какой-то проступок, наказывали не только его, но и тех, кто давал письменные рекомендации о том, что он достойный», - отметил экс-министр МДВ РК и бывший начальник Службы охраны президента РК Булат Баекенов.

С бездумной и слепой верой в собственную безнаказанность у «золотой» молодежи все понятно. Но вряд ли было бы правильно во всем винить только глупых юнцов. Достаточно задаться вопросом – уважаешь ли ты родную полицию? И если нет, виноват ли в этом, например, отдельно взятый полицейский? И, кстати, должен ли он церемониться с наглым пареньком, сыном какого-нибудь крупного чиновника или бизнесмена? Ответы есть у известного блогера Жанны Ильичевой.

«Полиция, наверное, боится тоже - если они свяжутся с чьим-то сыном или с дочкой, потом тоже по голове не погладят. На самых верхах все это надо прекращать! Но сейчас с развитием соцсетей это все стало намного сложней - усложнило жизнь тем же «мажорикам».

Родители в свою очередь должны бояться, что дети их подставят. Общественный резонанс ты не погасишь! Мне кажется, процесс уже пошел. Помните же случай со свадебным кортежем в Астане… Меня до сих пор удивляет, как люди не боятся? Я, например, знакомого подвозила, он хотел выкинуть окурок в окно. Я говорю «Ты с ума сошел? Вот же пепельница». Во-первых, зачем сорить там, где ты живешь, во-вторых, кто-нибудь потом сфотографирует и скажет «Вот, это же Жанна Ильичева», - сказала она.

В том, что полицейских недолюбливают, виноваты по большей части не они, продолжила Ильичева, а сама правоохранительная система. Сложившееся за четверть века негативное отношение на 90% смело можно отнести на счет полиции, подчеркнула она. Полицейских должны бояться те, кто нарушает законы, а не обычные люди, подытожила Жанна.

Какое управление, какая организация, такая и полиция. Но тут, как и в любом другом ведомстве, как говорится, «не без паршивых овец». Однако есть и другие проблемы, от которых тоже зависит то, как люди в форме служат своему народу.

«Думаю, что вокруг полиции скопился целый комплекс проблем, который не лучшим образом влияет и на самих полицейских и на отношение общества к ним. Во-первых, это коррупция в системе и, что парадоксально, незащищенность сотрудников! С учетом «телефонного» права, агашек и жесткого надзора прокуратуры, Нацбюро любое задержание или расследование может выйти на самих полицейских со всеми печальными для них последствиями. Во-вторых, большая часть сотрудников социально не защищена: низкие зарплаты, необустроенность рабочих мест, бюрократизация, постоянные стрессы приводят к огромной текучке кадров. Это напрямую отражается на качестве работы, что не остается без внимания общества и приводит к дискредитации службы», - поделился мнением депутат Мажилиса Парламента РК Айкын Конуров.

Народный избранник знает, в каком случае сотрудники МВД смогут пользоваться доверием у населения.

«Нужно разорвать шаблон голодного, бесквартирного, коррумпированного и беззащитного перед «мажорами» и агашками полицейского. Он должен строить свою карьеру сытым, одетым, экипированным, в служебной квартире, с хорошим соцпакетом и перспективой безбедной старости. Это будет «предохранителем» от коррупции и превышения власти, стимулом развиваться и нравиться обществу», - резюмировал Конуров.

После сказанного автоматически вспоминается грузинская реформа, которая в корне изменила отношение к полицейским. О том, что нечто похожее надо провести и в Казахстане, говорит Жанна Ильичева. Быть может, есть в этом какое-то рациональное зерно, но надо еще как следует подумать, приживется ли на нашей земле то, что хорошо показало себя в другой стране. У нас все-таки другое общество, другое мышление, другие законы и система госуправления.

Кстати, ДВД Астаны намерен привлечь к ответственности самого шумного участника той скандальной истории по ст. 437 Кодекса РК об административных правонарушениях «Нарушение тишины» - штраф 11 345 тенге. Но имя его названо не было. Уже установлены личности остальных молодых людей. Более подробная информация будет известна позже.