​Переносить празднование Наурыза на апрель не будут

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​Переносить празднование Наурыза на апрель не будут

Власти Павлодара решили отказаться от идеи переноса празднования Наурыза на апрель, передает «Астана».

Пр этом вместо большого аула , 22 марта установят всего несколько юрт для символического создания атмосферы торжества, сообщили в отделе культуры и развития языков города.

В остальном, больших изменений в программу праздника не внесут. Народные гуляния пройдут в парках и микрорайонах Павлодара. Будут работать сценические площадки, состоится концерт, пройдут театрализованные представления, спортивные состязания и игры. Для участников и гостей Наурыза будут разбиты палатки с горячими напитками и угощениями. Народные ремесленники будут продавать изделия декоративно-прикладного творчества и произведения искусства.

«Всегда в этот день ветрено. Из-за ветра юрты сдувает. А ещё в этом году снега много. Его необходимо вывозить. По этой причине решили юрты поставить позже. Больше изменений нет. Народные гуляния, все празднование пройдут 22 марта, как обычно традиционно», - пояснила начальник отдела культуры и развития языков Павлодара Самал Бегалинова.

Ранее о переносе празднования Наурыза с конца марта на более тёплое время на своей отчётной встрече с населением говорил аким Павлодарской области Булат Бакауов. Инициатива главы региона вызвала бурные обсуждения в социальных сетях.

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