Сегодня казахстанцы отмечают День благодарности

Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу.

В Казахстане отмечают День благодарности. Этот праздник был учрежден указом президента, сообщает Zakon.kz.

В своей речи на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в апреле 2015 года, Нурсултан Назарбаев предложил отмечать День благодарности в стране. А день создания АНК - 1 марта - выбрать в качестве даты праздника, когда «народы страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие народы были депортированы в страну».

«Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу», - сказал тогда глава государства.