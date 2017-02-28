Брошенной на улице Шымкента малышке медики дали имя

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Брошенной на улице Шымкента малышке медики дали имя

Брошенной на улице новорожденной девочке медики перинатального центра дали имя. Малышку назвали Жулдыз Сактаган, передает телеканал «Отырар».

За минувшие сутки состояние новорожденной не изменилось, врачи перинатального центра оценивают его как крайне тяжелое. По словам медиков, девочка сильная - она изо всех сил борется за жизнь.

Сейчас кроха находится в реанимации областного перинатального центра №2. Девочка по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. При поступлении температура тела крохи была ниже 30-ти градусов. Дыхание было поверхностным, наблюдалось единичное сердцебиение. Врачами были оказаны меры первичной реанимации, интубация трахеи.

Врачам сложно давать какие-либо прогнозы.

Напомним, малышку на днях обнаружили в Шымкенте возле частной медклиники. Прямо на земле. Подоспевшие на помощь люди рассказали, что девочка почти не дышала.

Между тем в сети появилось видео женщины, которая родила и оставила младенца на тротуаре в Шымкенте

Сейчас полиция разыскивает мать новорожденной, в правоохранительных органах есть видеозапись с камеры наружного наблюдения, где примерно в то время, когда родилась малютка, изображение выдает женщину, тяжело передвигающуюся в направлении, где впоследствии нашли малютку .

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