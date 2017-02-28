​Идею павлодарского акима о переносе праздника Наурыз на апрель поддержали в АНК

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​Идею павлодарского акима о переносе праздника Наурыз на апрель поддержали в АНК

В Ассамблее народа Казахстана Павлодарской области высказались по поводу предложения акима региона Булата Бакауова о переносе празднования Наурыза на апрель, пишет газета «Наша жизнь».

По словам председателя общественного объединения «НУР-АНА алеми» Бахытжамал Максиловой, лига женщин обрадовалась такой новости. По мнению хранительниц традиций казахского народа, несколько последних лет они слышат жалобы на то, что невозможно отмечать весенний праздник, когда в Павлодаре еще лежит снег и температура порой минус 10 градусов.

«Вы не представляете, как трудно устанавливать юрты на центральной набережной, когда на улице минус 10-15, когда снег еще лежит, к тому же штормовой ветер – ведь у нас рядом Иртыш. Неудобно как организаторам, так и горожанам. Ведь мероприятия проходят на улице. У нас нарушены многие традиции. К примеру, в Наурыз нельзя резать скотину. Нельзя пускать кровь. Нужно варить и раздавать мясо, оставшееся с зимы. У нас же наоборот - режут барана и раздают его нуждающимся», - рассказала она.

Активистки общественного объединения матерей согласны на любой день празднования Наурыза. По словам женщин, дата значения не имеет, ее можно даже каждый год менять.

Напомним, на отчетной встрече с жителями области Булат Бакауов выступил с предложением перенести празднества. Инициативу главы региона павлодарцы восприняли неоднозначно. Тема переноса празднования праздника Наурыз широко обсуждалась в социальных сетях. Одни поддерживали, другие, напротив, сыпали едкими комментариями. Некоторые пользователи называли предложение нелепым и в отместку предлагали акиму перенести дату своего рождения и новогодние праздники отмечать не зимой, а летом.

В акимате Павлодарской области также пояснили, что имел в виду глава региона Булат Бакауов, предлагая перенести празднование Наурыза с марта на апрель. «Высказав предложение о переносе празднования, аким говорил только о переносе массовых уличных гуляний, с установкой юрточного городка», - прокомментировали в пресс-службе акима области.

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